Kadınlarla görüntüleri çok konuşulmuştu! Selami Şahin bakın nerede ortaya çıktı
74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in Etiler'de karşılaştığı kadınları ofisine davet etmesi ve bununla ilgili görüntüleri çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili kendisi açıklama yapmayan Selami Şahin'in nerede olduğu ortaya çıktı.
Selami Şahin ile ilgili imza attığımız manşet sosyal medyayı sallamıştı. Bizzat bir açıklama yapmayan 74 yaşındaki sanatçı Etiler Şahin'i Selami Şahin'in nerede olduğu merak ediliyordu.
Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım ve Bulamazsın gibi onlarca unutulmaz aşk şarkılarına imza atan Selami Şahin bir haftadır Türkiye'nin gündeminde.
Sabah'ın haberindeki ifadelere göre, Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız.
Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.