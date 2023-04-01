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Aydın Doğan geri dönüyor! Seçim sonrası Hürriyet Kanal D, CNN Türk satılacak iddiası

Aydın Doğan geri dönüyor! Seçim sonrası Hürriyet Kanal D, CNN Türk satılacak iddiası

Türkiye 14 Mayıs günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine giderken, medya kulisleri de hızlandı. Seçimleri Erdoğan'ın kaybetmesi halinde, Demiören ailesinin özellikle Hürriyet, Milliyet, Kanal D ve CNN Türk başta olmak üzere tüm medya grubunu satmaya hazırlandığı öne sürüldü. Grubun eski patronu Aydın Doğan'ın nabız yoklamaya başladığı ortaya çıktı.

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Türkiye’nin en kritik seçimi olarak gösterilen 14 Mayıs seçimleri medyada da işleri yeniden dizayn ettirecek gibi. 14 Mayıs sonrası için Demirören Medya Grubuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Medya kulislerinde yer alan iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koltuğunu kaybetmesi durumunda, Demirören ailesinin, özellikle Hürriyet ve Milliyet gazeteleri başta olmak üzere tüm grubu satmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Demirören şimdiden görüşmelere başladı...

Medya Radar’dan Varol Ersoy’un haberine göre, Hürriyet’in alınması sırasında Ziraat Bankası’ndan kullandırılan yüksek miktarlı krediyle sürekli gündemde olan Demirörenler’in bunun için seçim sonuçlarını beklemeden şimdiden çeşitli görüşmeler yaptığı konuşuluyor.

Aydın Doğan adına kim nabız yokladı

Potansiyel alıcıların başında ise bu medya grubunun eski sahibi Doğan ailesi geliyor. Aydın Doğan’ın medya sektörüne dönmeye sıcak bakmadığı ama kızlarının, özellikle de Vuslat Doğan Sabancı’nın uygun koşulların sağlanması halinde grubu tekrar satın almaya sıcak baktığı söyleniyor. Doğan ailesi adına Vatan Gazetesi eski patronu Zafer Mutlu’nun nabız yokladığı kaydediliyor.

Gerekirse borçları karşılığı verilecek

Başta Hürriyet binası olmak üzere gruba ait gayrimenkullere Ziraat Bankası tarafından el konulmuş olmasının Demirören Medya'nın satışı önündeki ciddi engel olduğu belirtiliyor. Bu yüzden de Demirören kardeşlerin tüm grubu sadece borçları karşılığında devretmeye bile razı olduğu iddia ediliyor.

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