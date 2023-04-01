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İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir ne işe yarar? BELBİM resmi açıklama

İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir ne işe yarar? BELBİM resmi açıklama

BELBİM ise İstanbulkart kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir gelişmeyi duyurdu. Çerçeve sözleşmesi kapsamında bulunan İstanbulkartlar, eğer 3 yıl boyunca kullanılmazsa iptal edilecek. Peki İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir? İstanbulkart çerçeve sözleşmesi neleri kapsar?

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İstanbulkart çerçeve sözleşmesi kapsamında 3 yıldır kullanılmayan İstanbulkartlar kullanıma kapatılacak. Zaman aşımı nedeniyle uygulamaya konacak olan İstanbulkart çerçeve sözleşmesi'nin detayları araştırılmaya başlanacak. Vatandaşlara mail yoluyla gelen çerçeve sözleşmesi isteğe göre kabul ya da reddedilebilecek.  İşte 2023 İstanbulkart çerçeve sözleşmesi hakkında merak edilenler. 

İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir?

Süresi dolan İstanbulkartların kullanıma kapatılmasına ilişkin değişikliğin de içinde yer aldığı sözleşme BELBİM tarafından duyuruldu. BELBİM'in açıklaması şu şekilde:

 "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız."

İstanbulkartlar iptal mi olacak?

4.27. Son işlem (dolum veya harcama) tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle herhangi bir işlem yapmayan Müşteri'lerin istanbulkartları kullanıma kapatılacaktır. Bu kartlardan geriye dönük aylık 2 TL olacak şekilde ve kartın bakiyesini aşmayacak şekilde işlem ücreti tahsil edilecektir.

Takip eden aylar içinde kart bakiyesi sıfır olana kadar aylık 2 TL işlem ücreti kesilmeye devam edecektir. Bu süre içinde karttaki kesintiye uğramamış bakiye, kart Müşterisinin talebi halinde kendisine iade edilecektir.

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