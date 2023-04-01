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İnsan kemikleri çıktı! Okulun inşaat kazası durduruldu

İnsan kemikleri çıktı! Okulun inşaat kazası durduruldu

VAN’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir okulun inşaat kazı çalışmalarında insan kemiklerine rastlanması üzerine inşaat durduruldu.

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Van'da Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulu’nun anaokulu inşaatında kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ortaya çıktı. Bunun üzerine okul yönetimi durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

İnsan kemiklerinin görüldüğü alanda Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede inceleme başlatan ekipler, güvenlik şeridi çekerek alanı kapattı.

İnşaat kazı çalışmaları durdurulurken, kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatıldı.

Van
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