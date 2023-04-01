Tamer Karadağlı'ya ev sahibi şoku! Kirasını eksik ödeyince...

Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakteri ile hafızalarımıza kazınan Tamer Karadağlı ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ünlü aktörün evden tahliyesi için dava açıldı.

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Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Tamer Karadağlı ev sahibiyle karşı karşıya geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun Göktürk’teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi’ne dava açıldı.

Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı ünlü aktör hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi de başlattı.

Evi tahliye edene kadar...

Ev sahibi açtığı davada Karadağlı’nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığı da ifade edildi ve evi tahliye edene kadar Karadağlı’nın rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı.