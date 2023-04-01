BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  GÜNCEL

Nisan ayı SED ödeme günleri ne zaman ödenecek

Nisan ayı SED ödeme günleri ne zaman ödenecek

Çocuklarının barınma, okul, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere devlet tarafından karşılıksız ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek yani SED ödemeleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak edilidi. Peki SED ödemeleri kaç para oldu, nereden alınır?

Abone ol

Çocuklarının en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere devlet tarafından karşılıksız ödenen SED ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu gündemde. SED ödemeleri nisan ayında bayram öncesinde yapılacak. Geçici bir süre verilen SED ödemeleri nisan ayının 15'inden sonra hesaplara yatacak. Peki SED ödemesi nereye başvuru yapmak gerekir, kaç çocuk için SED başvurusu yapılır?

SED başvurusu için gerekli belgeler

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek  başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir. 

SED başvurusu nasıl yapılır?

SED başvurusu için e-Devlet'e giriş yapınız. Eğer şifreniz yok ise PTT'den şifre alabilirsiniz. Sonrasında ise arama kısmına Sosyal ve Ekonomik Destek yazarak başvuru ekranına gelmelisiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirme sonucu sizlere iletilecektir. Düzenli olarak sorgulama ekranı üzerinden başvurunuzun kabul edilip edilmediğini kontrol edebilirsiniz.

Ödeme miktarları nasıl belirlenir?

Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.

SED'in amacı nedir?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

ÖNCEKİ HABERLER
20 gramı 40 TL! Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor, faydalarını saymakla bitiremedi
20 gramı 40 TL! Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor, faydalarını saymakla bitiremedi
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "seccade" açıklaması: Çok üzgünüm...
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "seccade" açıklaması: Çok üzgünüm...
İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir ne işe yarar? BELBİM resmi açıklama
İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir ne işe yarar? BELBİM resmi açıklama
İnsan kemikleri çıktı! Okulun inşaat kazası durduruldu
İnsan kemikleri çıktı! Okulun inşaat kazası durduruldu
Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere flaş 'mesafe' uyarısı! Yasaklanabilir...
Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere flaş 'mesafe' uyarısı! Yasaklanabilir...
FB BJK derbi maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FB BJK derbi maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Aydın Doğan geri dönüyor! Seçim sonrası Hürriyet Kanal D, CNN Türk satılacak iddiası
Aydın Doğan geri dönüyor! Seçim sonrası Hürriyet Kanal D, CNN Türk satılacak iddiası
65 yaş maaşları nisan ayında bayram öncesi ne zaman yatacak?
65 yaş maaşları nisan ayında bayram öncesi ne zaman yatacak?
Altay Bayındır mı, Mert Günok mu? Dikkat çeken istatistikler: Dev derbide gözler kalecilerde olacak!
Altay Bayındır mı, Mert Günok mu? Dikkat çeken istatistikler: Dev derbide gözler kalecilerde olacak!
Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabıyla basınca kıyamet koptu! Muharrem İnce: Bir din bilginine danıştım...
Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabıyla basınca kıyamet koptu! Muharrem İnce: Bir din bilginine danıştım...
EPDK açıkladı! İndirim sonrası elektrik tarifeleri
EPDK açıkladı! İndirim sonrası elektrik tarifeleri
Umutcan Ütebay kimdir, kaç yaşında Aile dizisindeki Eko hangi dizilerde oynadı?
Umutcan Ütebay kimdir, kaç yaşında Aile dizisindeki Eko hangi dizilerde oynadı?