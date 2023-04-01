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Ramazan Bayramı arefesi ne zaman 2023 Bayramın 1. günü tarihi

Ramazan Bayramı arefesi ne zaman 2023 Bayramın 1. günü tarihi

2023 yılında dini bayramlar takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan cuma günü başlayacak. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 23 Nisan pazar günü sona erecek. Ramazan bayramı arefesi ise 20 Nisan perşembe günü öğleden sonra başlayacak.

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Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek araştırması hızlandı. Çalışan kesime kötü haber şimdiden vereli bu sene bayram tatili haftasonuna denk geliyor. Ayrıca 23 Nisan resmi tatili de pazar günü. Peki 2023 bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl arefe günü ve hafta sonuyla birlikte 3,5 gün tatil olacak

2023 Ramazan bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

Arefe gününde hangi ibadetler yapılır?

Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirlir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.

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