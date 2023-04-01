BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta derbi öncesi iki isim sınırda

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta derbi öncesi iki isim sınırda

Beşiktaş’ta yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili kart görmeleri durumunda gelecek hafta Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak. Müsabaka öncesi siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Amir ve Cenk, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Süper Lig’de oynanacak Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan Bayramı arefesi ne zaman 2023 Bayramın 1. günü tarihi
Ramazan Bayramı arefesi ne zaman 2023 Bayramın 1. günü tarihi
TÜİK verilerinde dikkat çeken detay; İstanbul'daki Sivaslı sayısı, Sivas'takini geçti
TÜİK verilerinde dikkat çeken detay; İstanbul'daki Sivaslı sayısı, Sivas'takini geçti
'Erdoğan daha kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla...' Temel Karamollaoğlu'nun cevabı olay
'Erdoğan daha kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla...' Temel Karamollaoğlu'nun cevabı olay
İYİ Parti il binasına isabet eden mermi olayı! İşte şüphelinin ilk ifadesi
İYİ Parti il binasına isabet eden mermi olayı! İşte şüphelinin ilk ifadesi
Tamer Karadağlı'ya ev sahibi şoku! Kirasını eksik ödeyince...
Tamer Karadağlı'ya ev sahibi şoku! Kirasını eksik ödeyince...
Nisan ayı SED ödeme günleri ne zaman ödenecek
Nisan ayı SED ödeme günleri ne zaman ödenecek
20 gramı 40 TL! Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor, faydalarını saymakla bitiremedi
20 gramı 40 TL! Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor, faydalarını saymakla bitiremedi
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "seccade" açıklaması: Çok üzgünüm...
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "seccade" açıklaması: Çok üzgünüm...
İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir ne işe yarar? BELBİM resmi açıklama
İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir ne işe yarar? BELBİM resmi açıklama
İnsan kemikleri çıktı! Okulun inşaat kazası durduruldu
İnsan kemikleri çıktı! Okulun inşaat kazası durduruldu
Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere flaş 'mesafe' uyarısı! Yasaklanabilir...
Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere flaş 'mesafe' uyarısı! Yasaklanabilir...
FB BJK derbi maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FB BJK derbi maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?