Beşiktaş'ta derbi öncesi iki isim sınırda

Beşiktaş’ta yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili kart görmeleri durumunda gelecek hafta Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.Abone ol
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak. Müsabaka öncesi siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Amir ve Cenk, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Süper Lig’de oynanacak Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.