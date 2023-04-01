3 anket şirketine göre Muharrem İnce ne kadar oy alıyor? İşte sonuçlarb..

Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ne kadar oy alıyor? MetroPoll Araştırma, PanoramaTR ve Türkiye Raporu'nun anketlerine göre Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin oy oranları...

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Türkiye, 14 Mayıs’ta kritik bir seçime gidiyor. Anket şirketlerine göre Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde. Ancak, Muharrem İnce'nin adaylığı ve yükselen grafiği ilk tur için Kemal Kılıçdroğlu'nun önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. İnce’nin adaylıktan çekilmemesi nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalabileceği ifade ediliyor.

Metropoll'e göre oyu AK Parti'den alıyor

Peki, Muharrem İnce’nin oy potansiyeli ne? Üç anket şirketi de Muharrem İnce’nin oy potansiyelini inceledi. MetroPoll’e göre Muharrem İnce yüzde 5 alabilir. Ancak bu şirkete göre İnce, oyları CHP'den değil, AK Parti'den alıyor.

Metropoll’ün Mart araştırmasında Memleket Partisi'ne vereceğini söyleyen yüzde 3.4’lük seçmen grubunun 1.3 puanı AK Parti’den, 1.0 puanı CHP’den, 0.5 puanı yeni seçmenlerden, 0.4 puanı MHP’den, 0.1 puanı İYİ Partiden geliyor. 0.1 puanı da cevap vermemiş.

Yüzde 50'si Kılıçdaroğlu, yüzde 30'u Erdoğan

PanoramaTR’nin araştırmasına göre ise İnce yüzde 5’ten fazla alır. Bu şirkete göre ilk turda İnce’ye oy verecek seçmelerin yüzde 50’si ikinci turda Kılıçdaroğlu’na, yüzde 30’u da Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor.

Türkiye Raporu İnce'yi uçurdu: Yüzde 16

Türkiye Raporu yöneticisi Can Selçuki’nin 16 Mart’taki araştırmasına göreyse İnce yüzde 16, Memleket Partisi yüzde 8,2 oy alıyor. Selçuki, İnce’nin girdiği kavgalardan ötürü enerjisinin yıprandığını ve oyunun barajın altına indiğini tahmin ediyor.

Muharrem İnce yüzde 30 iddiasında

Muharrem İnce ise yüzde 30’luk bir oy potansiyeline sahip olduğunu ifade ediyor. Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi.