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İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 2,95 arttı. İstanbul'da tüketici fiyatlarında aylık yükseliş serisi devam ederken, yıllık enflasyonda yavaşlama da devam etti.

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Mart ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,95 arttı. Endekste bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise yüzde 73,02 oldu.

Üretici fiyatları açısından gösterge olan ve toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise aylık yüzde 4,96 oranında arttı. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'nde yıllık olarak ise yüzde 74,22 artış gerçekleşti.

Perakende fiyatlarda aylık bazda diğer harcamalar grubunda yüzde 8,89, giyimde yüzde 5,32, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 4,70, gıdada yüzde 3,97, konutta yüzde 2,46, ev eşyasında yüzde 0,36, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,17 artış, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 4,23 azalış izlendi.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 13,77, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,96, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,82, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,55, mensucat G-grubunda yüzde 1,45, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,13 artış görüldü. Madenler grubunda ise yüzde 1,64 azalış yaşandı.

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