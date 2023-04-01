YSK'da kura çekildi! Oy pusulasında ilk sıra Erdoğan'ın işte pusuladaki sıralama

Türkiye seçime 4 adayla gidiyor. Seçim takviminde sıra 4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerlerini belirlemeye geldi. YSK'da yapılan kura çekiminde pusulada ilk sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekildi. Kura çekimi sonunda ilk sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu.

YSK'daki kura çekimi sonucuna göre adaylar pusulada şöyle sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: Birinci sırada

Muharrem İnce: İkinci sırada

Kemal Kılıçdaroğlu: Üçüncü sırada

Sinan Oğan: Dördüncü sırada

Pusulalar 12 Nisan'da basılacak

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak. 19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.

Türkiye seçime 4 adayla gidiyor

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluşuyor.