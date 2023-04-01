Bakan Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'seccade' tepkisi! Erdoğan'ın adaylığına itirazlar...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına yapılan itirazlar hakkında, "Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir arayış" dedi. Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basmasına da açıklamalarında yer vererek 'büyük saygısızlık' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'üncü kez aday olmasına yönelik muhalefet partilerinin itirazı Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) tarafından geçtiğimiz gün reddedilmişti. YSK Başkanı Ahmet Yener, 'Erdoğan'ın adaylığının önünde engel yok. Kurulumuza yapılan itirazların reddine karar vermiştir.' demişti. İYİ Parti'den süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacakları yönünde açıklama gelmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmasına yapılan itirazlar hakkında bir kez daha konuştu. Bozdağ "Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir arayış. YSK'nın kararı anayasaya uygun ve doğru bir karardır" dedi.

"Bazıları 'Mücahit' Kılıçdaroğlu diyor..."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iftar programında fark etmeyerek ayakkabıyla seccadeye basması tepkilere neden olmuştu. Bir tepki de Bakan Bozdağ'dan geldi.

Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basması büyük saygısızlık. Kılıçdaroğlu daha önce de başörtüsü için 1 metrekarelik bez parçası demişti. Bazıları 'Mücahit' Kılıçdaroğlu diyor. Biz daha önce seccadeye ayakkabı ile basan mücahit görmedik. Bunu kınamamak yanlış olur. Biz doğru olanı yapıyoruz. Din istismarı yapanlar oruç tutmadan iftara gidenlerdir." ifadelerini kullandı.

"Bizi şaşırtmadı"

Bozdağ, "Tek kişilik bir namazgahtır, temiz olması gerekmektedir. kimse ayakkabıyla basıp onu kirletemez. Bizim toplumumuzun medeniyet değerlerine, Müslümanların sembollerine çok büyük bir saygısızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bizim için çok yadırgayıcı olmadı. Başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyen, üniversitelere girilmesinin önüne geçmeye çalışan, kamuda başörtülü kadınlarına karşı çıkan birinin bunu yapması bizi şaşırtmadı. Bu zihniyet geçmişten günümüze CHP zihniyeti, bilindik bir zihniyettir. Kılıçdaroğlu'nu kınadığımı buradan bildirmek isterim" dedi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

İyi Parti binasına açılan ateş

Kimse bir şey bilmiyor, ortada fail yok. Akşener yaptıranı biliyorlarmış gibi, o kabuller üzerinden sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptılar. Kabul edilebilir değildir.

Atılan iftiralara, delillere dayanmadan hareket etmek siyasi partilerin genel başkanlarına yakışmaz. Partimizi hedef alan imalarda bulunan sayın Akşener, eminim utanmışlardır, pişman olmuşlardır. Sayın Akşener'i cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum dilemezse bunu millete nasıl hesap verecek biz de merak ediyoruz.