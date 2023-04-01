Bekçi alımı yapılacak iller listesi 2023 EGM yayınladı

Bekçi alımı başvuruları 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Başvurularını tamamlayan bekçi adayları gözünü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika duyurusuna çevirdi. Peki, "2023/1.Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları nereden açıklanacak?Abone ol
Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla sağlık aşamasında geçen adaylar için yazılı sınav süreci başlayacak. İşte 2023/1.Dönem Bekçi alımı ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Bekçi alımı başvuru sonuçları
Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.
Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.
Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Hangi illere alım yapılacak?
2023/1 1.250 Bekçi Alımı 26 farklı ilde gerçekleştirilecek. En çok alım yapılan 5 ile aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL 740
İZMİR 100
TEKİRDAĞ 55
MUĞLA 50
VAN 40
DİYARBAKIR 25
GAZİANTEP 15
EDİRNE 15
ISPARTA 15
TUNCELİ 15
IĞDIR 15
YALOVA 15
ARDAHAN 15
MARDİN 15
SİİRT 10
HAKKARİ 10
ŞIRNAK 10
AĞRI 10
ÇANKIRI 10
ÇANAKKALE 10
NEVŞEHİR 10
AKSARAY 10
YOZGAT 10
BİTLİS 10
ERZİNCAN 10
KİLİS 10