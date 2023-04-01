Bekçi alımı yapılacak iller listesi 2023 EGM yayınladı

Bekçi alımı başvuruları 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Başvurularını tamamlayan bekçi adayları gözünü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika duyurusuna çevirdi. Peki, "2023/1.Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları nereden açıklanacak?

Abone ol

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla sağlık aşamasında geçen adaylar için yazılı sınav süreci başlayacak. İşte 2023/1.Dönem Bekçi alımı ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Bekçi alımı başvuru sonuçları

Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Hangi illere alım yapılacak?

2023/1 1.250 Bekçi Alımı 26 farklı ilde gerçekleştirilecek. En çok alım yapılan 5 ile aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

ISPARTA 15

TUNCELİ 15

IĞDIR 15

YALOVA 15

ARDAHAN 15

MARDİN 15

SİİRT 10

HAKKARİ 10

ŞIRNAK 10

AĞRI 10

ÇANKIRI 10

ÇANAKKALE 10

NEVŞEHİR 10

AKSARAY 10

YOZGAT 10

BİTLİS 10

ERZİNCAN 10

KİLİS 10