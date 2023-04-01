İYİ Parti CHP'den Meclis Başkanlığı'nı istedi! Ortak liste pazarlığı kızıştı...

Millet İttifakı ortakları seçime ortak liste ile mi girecekler yoksa her parti kendi amblemiyle mi yarışa katılacak tartışması sürerken, seçim sonrası için pazarlıklar da yapılmaya başlandı. CHP, seçim sonrası Meclis Başkanlığı'na Engin Altay'ı hazırlarken, İYİ Parti'den itiraz geldi. "Cumhurbaşkanı adaylığını verdi, centilmenlik bekliyoruz" diyen İYİ Parti yönetimi, seçim sonrası Meclis Başkanlığı koltuğunu istedi.

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Millet İttifakı ortakları cumhurbaşkanı adayını kavgalı gürültülü toplantıların ardından Kemal kılıçdaroğlu olarak belirlerken, seçimden sonrası için de şimdiden sıkı pazarlıklar başladı. Bakanlıkları paylaşma konusundaki pazarlıklar sürerken, İYİ Parti ile CHP arasında seçimden sonra Meclis Başkanı kimden olacak pazarlığı başladı.

CHP'den centilmenlik bekliyorlar

CHP’de muhalefetin parlamento çoğunluğunu alması durumunda Meclis Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın ismi öne çıkıyor. Ancak İYİ Parti aynı düşüncede değil. İYİ Partili üst düzey yetkili, “Centilmenlik şudur. Cumhurbaşkanlığı bir partiye bırakıldıysa Meclis Başkanlığı diğerine bırakılır. Bu centilmenliği herhalde gösterirler” dedi.

İYİ Parti artık Kılıçdaroğlu kazanacak diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adaylığı öncesinde defaatle ‘kazanacak aday’ vurgusu yapan İYİ Parti’nin artık Kılıçdaroğlu’nun kazanacağına yönelik inancı tam. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘kazanacak aday’ vurgusu yaptığı dönemde de isim telaffuz etmediğini söyleyen İYİ Partililer, Meral Akşener’in sürpriz bir çıkış yapmadığını dile getiriyor:

Akşener aday olsa kazanırdı...

“Kemal Bey orada bir sistem kurdu. ‘Ortak aday altı imza ile çıkacak.’ Beş imza oldu ve diğer biri, aday önermedi. O zaman ne olurdu? Kendi partisinin adayı olarak devam edebilir ve otomatik çoklu adaya dönerdi. Meral Hanım feragat etti. Geçen seçim kazanacak noktada değildi ama bu seçimde aday olsa ciddi oy alacak konumdaydı.”

Milletvekili listeleri için kartlar yeniden dağıtıldı

Millet İttifakı içinde özellikle CHP ve İYİ Parti arasında uzun zamandır ortak liste çalışmaları devam ediyordu. Altılı Masa’nın dağılmasından önce 41 il dışında ortak listeyle girmeye hazırlanan iki parti, önce 10 il kadar az bir ilde seçime ortak girmek için çalışma yürüttü. Ancak MHP’nin de bağımsız 81 ilde seçime girme kararıyla, kartlar yeniden dağıtıldı. Hem CHP hem İYİ Parti, ortak listelerden girdikleri takdirde daha fazla vekil kazanacaklarını ancak teşkilatlarla ortak hareketin zor olduğunu ifade ediyor.