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Öğretmen oğulları tarafından öldürülen 6 kişi gözyaşlarıyla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Öğretmen oğulları tarafından öldürülen 6 kişi gözyaşlarıyla uğurlandı

 ELAZIĞ'da, dün girdikleri evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekipleri, bir öğretmenin ailesini katlettikten sonra intihar ettiğini tespit etti. 6 kişilik ailenin cansız bedenleri son kez cenaze namazında bir arada görüntülendi.

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 Edinilen bilgilere göre, öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından cinnet getiren Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

6 kişilik ailenin cansız bedenleri, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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