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Zonguldak'ta eşinin ölümüne sebep olan ağabeyinden şikayetçi olmadı

Zonguldak'ta eşinin ölümüne sebep olan ağabeyinden şikayetçi olmadı

ZONGULDAK'ta 10 Eylül 2022'de kardeşiyle tartıştıkları sırada araya giren yengesinin vurularak hayatını kaybetmesi nedeniyle tutuklu yargılanan sanık tahliye edildi. Eşi ölen şahıs ise ağabeyinden şikayetçi olmadı.

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Edinilen bilgiye göre, olay 10 Eylül 2022 tarihinde Dilaver Mahallesi'nde yaşandı. Engin ve Ersin T. kardeşler arasında babalarının evi terk etmesinden kaynaklı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ersin T., eve girerek duvarda bulunan av tüfeğini alıp beklemeye başladı.

Bu sırada odaya giren 42 yaşındaki yengesi Derya Tunçdemir tüfeği görünce engel olmaya çalıştı. Tüfeğin ateş almasıyla yaralanan Derya Tunçdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

"Kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakkında dava açılan Ersin T., 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı.

Eşi ölen Engin T. ağabeyinden şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Tüfeği alsa beni vururdu, eşimi vurmazdı. Derya'ya kıymaz o. Eşim araya girip tüfeği almak isteyince kazaen patlamış olabilir. Benim yaşadığım sıkıntılar dolayısıyla ağabeyim ve eşi eşime destek oldular" dedi.

Savcı duruşmada mütaalasını açıkladı. Savcı sanığın kardeşine zarar vermek amacıyla tüfeği aldığını belirterek, yengesi Derya'ya zarar verme isteğinin olmaması nedeniyle taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Derya Tunçdemir'in babası ise kızının kasten öldürüldüğünü söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, olayın "bilinçli taksirle ölüme neden" olma suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek, takdiri indirimle sanığın 3 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılması ve yurtdışı çıkış tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

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