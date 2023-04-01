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İYİ Parti il binasına isabet eden mermi olayı! Yeni gelişme

İYİ Parti il binasına isabet eden mermi olayı! Yeni gelişme

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan inşaat bekçisi Melikşah E. adliyeye sevk edildi.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan inşaat bekçisi Melikşah E., Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildi.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermilerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Polisin yaptığı çalışmalarda, bir inşaattan kaçan hırsızı yakalamak için rastgele ateş eden şantiye bekçisinin silahından çıkan kurşunların İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet ettiği belirlendi.

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