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Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu başladı! Dikkat çeken seçim mesajı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu başladı! Dikkat çeken seçim mesajı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunun ilk ayağı olan Sinop’ta vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu “Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu olacak” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunun ilk ayağı olan Sinop’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay ile birlikte halkla buluştu.

"Milletimizi iktidar yapacağız"

Yaklaşan 14 Mayıs seçimi için 2017 yılından beri Millet İttifakı’nın mücadele verdiğini söyleyen İmamoğlu, “Şimdi 14 Mayıs’a giderken bakın 2017’den beri ülkemizde bir ittifak mücadelesi veriliyor. İnsanlar bir araya gelsin, bir arada düşünsün, ortak akılla memleketi yönetsin diye bu yola çıkıldı. Cumhurbaşkanı adayımız da öyle diyor, biz de öyle diyoruz. Millet İttifakı olarak seçime gidiyoruz. Hep birlikte çalışacağız, millet iktidarını iktidar yapacağız. Ama esasen biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu olacak” dedi.

"Şu belediye benim, o belediye benim değil demeyeceğiz"

İmamoğlu, “Partizanlığı çöpe atacağız, insan kayırmacılığı çöpe atacağız, adalet, hak, hukuk gelecek, liyakat gelecek. Hukuksuz kayırmacılık, bütün bu duyguları bertaraf edeceğiz. Şu belediye benim, o belediye benim değil demeyeceğiz, insanlarımıza eşit davranacağız. Bu kardeşinize 2019 yılında seçildikten bugüne yapmadıklarını bırakmadılar, soruşturmalar, mahkemeler, davalar. Ellerinden geleni ardına koymadılar ama yine başarılı olduk, yine iş ürettik, yine memleketimizin o cennet köşesi İstanbul'umuza çok güzel hizmetler yaptık. Ama bu dönemi bitireceğiz biz, ona buna zulüm çektirmek, hukuksuzluk yapmak dönemini sona erdireceğiz” ifadelerini kullandı.

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