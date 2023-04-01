Son yapılan 17 anketten bomba sonuç! Muharrem İnce'nin Memleket Partisi 6'lı Masa'nın 'küçük'lerini devirdi...
Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini yapacak. Seçim yaklaştıkça anketler de peş peşe piyasaya sürülüyor. İktidar yanlısı şirketlerle, muhalefet yanlısı şirketlerin anketleri arasın uçurum ortaya çıkarken, son açıklanan 17 anketin ortalaması partilerin oy oranları açısından fikir veriyor.
Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için gün sayarken, anketler üzerinden algı çalışmaları da giderek hızlanıyor. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler, kendi çalıştıkları şirketler aracılığıyla yaptırdıkları ve çoğu zaman kimsenin inanmadığı anketlerle algı çalışmalarını hızlandırdı. Peki hangi anketlere güvenmeli?.. Tarafsızlığına herkesin kefil olduğu anket şirketi var mı?.. Son açıklanan 17 anketin ortalaması belki size bir fikir verir... Hangi parti ne kadar oy alıyor?..
Avrasya, MAK, Saros, Bulgu, Genar, Themis, ADA, ORC, Konda, AR-G, Aksoy, Piar, ALF, ArtıBir, Optimar, Yöneylem, İstanbul Ekonomik Araştırma’dan oluşan 17 araştırma şirketinin kamuoyu araştırma sonuçları derlenip ortalaması alındı.
Mart ayı boyunca yapılan bütün anketlerin ortalamaları alınınca ilk sırada mevcut iktidar partisi AK Parti yer alıyor. Yüzde 3’ün altında kalan diğer partilerin oy oranları ise her anket firmasının açıkladığı sonuçlarda yer almıyor. Bu partilerin (Memleket, Yeniden Refah, DEVA, Gelecek, TİP, Zafer ve Saadet Partisi) ortalama oy oranları açıklanan anket sayısına göre hazırlandı.
AK Parti zirvede, MHP baraj altında
Yaşanan deprem felaketi ve Cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesi mart ayında yapılan anketlere yansıdı. Bu ay içerisinde yapılan 17 anketin ortalaması alındığında ilk sırada AK Parti yer alıyor. Cumhur İttifakı’nın kurucu ortağı AK Parti’nin oy oranı mart ayında yüzde 33,2 olarak ölçüldü. Aynı ittifakın bir diğer ortağı MHP ise yüzde 6,6 ile baraj altında kaldı.