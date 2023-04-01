Son yapılan 17 anketten bomba sonuç! Muharrem İnce'nin Memleket Partisi 6'lı Masa'nın 'küçük'lerini devirdi...

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için gün sayarken, anketler üzerinden algı çalışmaları da giderek hızlanıyor. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler, kendi çalıştıkları şirketler aracılığıyla yaptırdıkları ve çoğu zaman kimsenin inanmadığı anketlerle algı çalışmalarını hızlandırdı. Peki hangi anketlere güvenmeli?.. Tarafsızlığına herkesin kefil olduğu anket şirketi var mı?.. Son açıklanan 17 anketin ortalaması belki size bir fikir verir... Hangi parti ne kadar oy alıyor?..