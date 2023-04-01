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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Pazar gününe dikkat!

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Pazar gününe dikkat!

Hafta sonu tatilini plan yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını internette araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre ise bu hafta sonu günlerdir süren soğuk hava dalgası ülkeyi terk ederken pazar gününden itibaren batı bölgelerde sağanak yağış görülecek. Öte yandan 10 kente sarı kod, 1 ile turuncu kod uyarısı veren Meteoroloji vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarmayı ihmal etmedi.

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Türkiye'de hafta içi başlayan soğuk hava dalgasının etkisiyle birçok ilde kar yağışı görüldü, hava sıcaklıkları 8-12 derece arasında düştü. Soğuk havanın cumartesi gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre önümüzdeki 5 gün hava sıcaklıkları 6-8 derece artarak mevsim normallerinde seyredecek. Öte yandan 2 Nisan pazar günü etkili olması beklenen yağışlar öncesi Meteoroloji; 10 kenti sarı kod, 1 kenti turuncu kod ile uyardı. İşte 1-2 Nisan yurt genelinde hava durumu... 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Batman ve Siirt çevreleri ile ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nu doğusu ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.  Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji bölge bölge uyardı dikkat! 

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji; Balıkeir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı yayımladı. Van için ise turuncu kodlu kar uyarısı verildi.

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