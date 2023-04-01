2. el otomobilde bayram hareketliliği! Bu fiyatın altında araba alan yanar

Ramazan Bayramı öncesi 2. el otomobil pazarlarında hareketlilik arttı. Oto galerici Rıfat Bilgili, "Şu anda sorunsuz kullanmak istiyorsanız 300 bin TL’nin altında bir araba yok. 300 bin TL’nin altında bir araba alan sanayide bol bol dost ve arkadaş edinir" dedi.

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2. el otomobil pazarlarında hareketlilik arttı. Piyasa hakkında bilgi veren oto galerici Rıfat Bilgili, “Ramazan dolayısıyla bayram önü bir hareketlilik var. Fiyatlar ise yine yerinde durmuyor. Satılan arabayı yerine koymakta zorlanıyoruz.

Pazardaki hareketlilik bizi mutlu ediyor. Şu anda sorunsuz kullanmak istiyorsanız 300 bin TL’nin altında bir araba yok. 300 bin TL’nin altında bir araba alan sanayide bol bol dost ve arkadaş edinir. Bundan sonraki hayatına usta ve parçacılarla beraber devam eder. Piyasada da zaten 300 bin TL ile 500 bin TL arasında arabaların satışında hareketlilik var” dedi.

“Ben de satıcıyım ama bazı satıcılar 40 binlik arabasına 160 bin TL istiyor”

Arabasını satmaya getiren Hafi Öztürk, “Arabamı satmak için geldim. Piyasa çok yüksek. Değerlerinin çok üzerinde fiyat istiyorlar. Ben de arabamı satmaya geldim ama 2003 model arabama 120 bin TL istiyorum. Ara sıra soran oluyor ama tam istediğim fiyatı henüz alamadım. Vatandaşlar da daha çok bir üst sınıf arabalara bakıyor. Onların da fiyatı biraz yüksek oluyor” diye konuştu.