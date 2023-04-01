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Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama

Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama

HATAY'da peş peşe deprem meydana geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 15.34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra 15.40'ta ikinci bir deprem daha oldu. AFAD, ikinci depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bugün saatler 15.34'ü gösterdiğinde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesinde olan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin şiddeti 4.1 olarak aktarıldı. Deprem 13.34 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin derinliği 9.1 km olarak paylaşıldı.

6 dakika sonra bir deprem daha

AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Samandağ'a 04.22 km uzaklıktaki bölgede de 4.2 büyüklüğünde bir depremin daha yaşandığını belirtti. AFAD, ikinci  depremin derinliğini 17.92 km olarak açıkladı.

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