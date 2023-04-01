Trabzonspor-Kayserispor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ligin 27'nci haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 16:00'da başlayan karşılaşmanın gelişmelerini canlı aktarıyoruz...

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Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD2'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın dakika dakika öne çıkan gelişmeleri ve skor durumu İnternethaber'de...

Trabzonspor, Kayserispor’u evinde konuk ettiği son 5 maçın 4’ünü kazanırken, diğer karşılaşma beraberlikle sona erdi. Karadeniz ekibi bu maçlarda toplam 17 gol attı. Kayserispor 2017-18 sezonundan bu yana Süper Lig’de Trabzonspor'u mağlup edemedi.

TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR: 1-2 (SKOR DURUMU)

41- Penaltı kararı iptal edildi. Hakem Erkan Özdamar Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Eren'in elle müdahalesi olduğu düşüncesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'da pozisyonu kontrol eden hakem Özdamar, Kayserispor lehine verdiği penaltıyı iptal etti.

34- Top direkten döndü. Trabzonspor bu dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen ortaya altıpas içinde Gomez kafa vuruşunu yaptı, top direkten döndü. Seken topta yakın mesafeden Abdülkadir'in vuruşunu ise kaleci Bilal kurtardı.

23- Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Gökhan Sazdağı, müdahalesinin ardından sarı kart gördü.

20- GOOOL! Kayserispor, Thiam'ın golü ile bir kez daha öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Thiam, karşı karşıya pozisyonda güzel bir vuruşla kaleci Uğurcan'ı mağlup etti.

3- GOOOL! Trabzonspor'dan Kayserispor'a erken cevap geldi. Fırtına, Maxi Gomez'le maçta eşitliği yakaladı. Kayserispor savunmasının hatası ile topu kazanan Gomez, ceza alanı önünden isabetli bir vuruş yaptı ve maça dengeyi getirdi.

1- Maç başlar başlamaz gol oldu! Kayserispor, Emrah'ın golüyle maçta erken öne geçti. Maçın 58. saniyesinde soldan Cardoso'nun ortasıyla arka direkte topla buluşan Emrah, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

İlk 11'ler:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Visca, Markovic, Gomez.

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam.

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEM: Erkan Özdamar

SAAT: 16:00

YAYIN: beIN SPORTS 1