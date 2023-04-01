BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64

Arda Turan teknik direktör oluyor! Süper Lig ekibi imzayı attıracak ihtimal büyük

|
Arda Turan teknik direktör oluyor! Süper Lig ekibi imzayı attıracak ihtimal büyük

Arda Turan, son olarak Galatasaray forması giymiş ve futbola veda etmişti. Kariyeri boyunca Galatasaray, Başakşehir, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda oynayan Arda Turan, futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra teknik direktörlüğe adım atmaya hazırlanıyor. Eski milli futbolcu, uzun süredir antrenörlük gelişimini sürdürürken son olarak Süper Lig ekibiyle anıldı. İşte haberin ayrıntıları...

Arda Turan teknik direktör oluyor! Süper Lig ekibi imzayı attıracak ihtimal büyük

Manisaspor'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Galatasaray'a geri dönen ve formasını bir daha bırakmayan Arda Turan, futbolculuk kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadı.

113
Arda Turan teknik direktör oluyor! Süper Lig ekibi imzayı attıracak ihtimal büyük

Galatasaray'dan tam 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer olan Turan, kulüp tarihine geçmiş ve yeni takımında da Avrupa'da isim yapmıştı.

213
Arda Turan teknik direktör oluyor! Süper Lig ekibi imzayı attıracak ihtimal büyük

Daha sonra Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi olan Barcelona'ya da transfer olan Arda Turan, Avrupa Ligi ve Süper Kupa gibi önemli kupaları kaldırdı.

313
Arda Turan teknik direktör oluyor! Süper Lig ekibi imzayı attıracak ihtimal büyük

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'ye geri dönen Arda Turan, son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını giydikten kısa süre sonra futbolu bırakmıştı.

413