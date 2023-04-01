Arda Turan teknik direktör oluyor! Süper Lig ekibi imzayı attıracak ihtimal büyük
Arda Turan, son olarak Galatasaray forması giymiş ve futbola veda etmişti. Kariyeri boyunca Galatasaray, Başakşehir, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda oynayan Arda Turan, futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra teknik direktörlüğe adım atmaya hazırlanıyor. Eski milli futbolcu, uzun süredir antrenörlük gelişimini sürdürürken son olarak Süper Lig ekibiyle anıldı. İşte haberin ayrıntıları...
Manisaspor'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Galatasaray'a geri dönen ve formasını bir daha bırakmayan Arda Turan, futbolculuk kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadı.
Galatasaray'dan tam 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer olan Turan, kulüp tarihine geçmiş ve yeni takımında da Avrupa'da isim yapmıştı.
Daha sonra Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi olan Barcelona'ya da transfer olan Arda Turan, Avrupa Ligi ve Süper Kupa gibi önemli kupaları kaldırdı.
Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'ye geri dönen Arda Turan, son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını giydikten kısa süre sonra futbolu bırakmıştı.