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Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, Gedelli Köyü nereye bağlı?

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, Gedelli Köyü nereye bağlı?

TRT 1 ekranlarının sımsıcacık aile dizisi Gönül Dağı her cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. İç ısıtan, aile ve birlik olmayı vurgulayan dizinin konusu kadar çekildiği yer de seyircinin gündeminde. Gedelli Köyü'nde geçen dizi gerçekte nerede çekiliyor, Gedelli Köyü diye bir yer var mı?

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TRT'in sımsıcak bozkır hikayesini anlatan dizisi Gönüldağı her cumartesi günü ekrana geliyor. Bozkırda bir Anadolu masalı olan ve 3 kuzenin hikayesini anlatan Gönüldağı dizisinin hikayesi kadar oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Dizideki yeşillik, bozkır alanlar izleyicinin merakını çekiyor. Peki ama Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli nerede hangi ilimizde?

Gönül Dağı dizisi konusu

Gönül Dağı dizisi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı iddialı yapım, Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden senaryolaştırıldı. Peki ama Gönül Dağı dizisi nerede çekilmektedir?

Gedelli Köyü nerede?

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kurulan setle başlayan Gönül Dağı dizisinde Gedelli Köyü ise günümüzde Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlıdır. Senaryoda geçen Gedelli köyü aslında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki kırsal bir bölgedir. Gönül Dağı seyircisini şaşırtan bu gerçek sonrası gerçekte Gönül Dağı diye bir dağ olup olmadığı da merak konusu oldu.

Gönül Dağı gerçekte var mı?

Mustafa Çiftçi’nin hikayelerinden senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Çekimleri Eskişehir’de devam eden Gönül Dağı dizisindeki Gönül dağı isminde bir dağ gerçekte yoktur. Gönül Dağı efsanesi dizinin senaryosu gereği kurgulanmış bir efsanedir. Gönül Dağı denince akla ilk gelenlerden biri de Neşet Ertaş’ın aynı isimli türküsüdür.

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