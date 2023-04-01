Televizyon ekranlarının Queen Sugar adlı yapımdan uyarlanan yeni dizisi Kraliçe ilk iki bölümünün yayınlanmasının ardından gerek konusu gerekse zengin oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Diziyi henüz izlemeyen izleyiciler Kraliçe dizisi hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Peki Kraliçe dizisi konusu ne? Kraliçe dizisi oyuncular kimler? Kraliçe dizisi ne zaman, hangi kanalda? İşte uyarlama dizi Kraliçe hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

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22 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de yayın hayatına başlayan dizi Kraliçe'nin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın başrollerini paylaştığı Queen Sugar adlı yapımdan uyarlanan Kraliçe dizinin yönetmen koltuğunda ise Cevdet Mercan oturuyor. Peki Kraliçe dizisi konusu ne? Kraliçe dizisi oyuncular kimler? Kraliçe dizisi ne zaman, hangi kanalda? İşte uyarlama dizi Kraliçe hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Kraliçe dizisi konusu ne?

Kraliçe, hayatları bir günde alt üst olmuş bir ailenin “köklerine tutunarak yeniden var olma” hikayesidir…

Ülkenin en ünlü basketbolcularından biri olan Ateş’in adının büyük bir skandala karışması ile eşi Deniz ile kurdukları hayat bir anda alt üst olur. Tüm ülkenin konuştuğu bu skandalın baş kahramanı olan Ateş ve Deniz henüz bu olayın etkisini atlatamamışken, Deniz İstanbul’a çok yakın bir sahil kasabası olan Kefken’deki yaşayan babasını da ani bir şekilde kaybeder.

Aynı anda hem büyük bir aşkla bağlı olduğu kocasını, hem de büyük bir sevgi ile bağlı olduğu babasını yitiren Deniz, aralarında her daim çatışma yaşanan kız kardeşi Zeynep ve erkek kardeşi Ali ile babadan kalma aile yadigarı çiftlikte bir araya gelmek zorunda kalır. Babalarının cenazesinde bir araya gelen üç kardeş çiftlikte de işlerin pek yolunda olmadığını ve babasının ölmeden önce büyük problemler yaşadığını fark ederler.

Bir yandan kocası Ateş ve kızı Rüya ile olan, “mükemmel” olarak addedilen yaşamını ve kocasına duyduğu büyük “aşk”ı kaybederken bir yandan da baba evinde yaşanan başka sorunlar ile yüz yüzedir Deniz… Ateş ise “Deplasmanda escorta tecavüz skandalı!” ile çalkalanan bir takımın efsane kaptanı olarak, bir yandan masumiyetini diğer yandan da Deniz’in aşkını yeniden kazanma mücadelesine girer.

Kızları Rüya ile kurdukları hayattan ve tutku ile aşık olduğu eşi Deniz’den vazgeçmeyecek olan Ateş, ailesini geri kazanmak ve Deniz’in hayatından çıkmamak için her şeyi yapmayı göze almıştır. Ne Deniz ve Ateş’in büyük aşkları, ne de aynı babadan kardeş olan Deniz, Zeynep ve Ali’nin geçmiş çatışmaları bitmeyecek, hayata sıfırdan başlama noktasına gelen bu ailenin her bir üyesi, kökleri ve kaderleri ile yüzleşerek kendilerini yeniden var etmeye çalışacaklar…

Kraliçe dizisi oyuncular kimler?

Yayınlandığı ilk iki bölümün ardından güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kraliçe dizisinde Burcu Özberk’in "Deniz", Gökhan Alkan’ın ise "Ateş" karakterine hayat veriyor . Öte yandan diziye en son "Zeynep" karakteri ile Selin Şekerci, "Ali" karakteri ile de Özgün Karaman dahil olmuştu. Dizinin oyuncu kadrosunda; Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer gibi isimler yer alıyor?

Kraliçe dizisi ne zaman, hangi kanalda?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan, yapımını Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, dünya çapında çok izlenen ‘’Queen Sugar’’ dizisinden uyarlanan 'KRALİÇE' dizisi her çarşamba saat 20.00'da izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.