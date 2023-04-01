14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi harekete geçen AK Parti hükümeti emekliler ile ilgili müjdeleri peş peşe duyururken gözler memurlara çevrildi. En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye, emekli bayram ikramiyesinin ise 2.000 TL'ye yükseltilmesinin ardından memura ek zam yapılması beklentisi oluşurken "Memura 2023 bayram ikramiyesi verilecek mi? Seçim öncesi ara zam var mı?" büyük merak konusu oldu. İşte 2023 memur ek zam ve bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

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Türkiye 14 Mart 2023 pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçim öncesi harekete geçen AK Parti hükümeti ise müjdeleri peş peşe açıklarken ilk olara Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinin yürürlüğe girdi. EYT düzenlenmesiyle birlikte milyonlarca yaşa takılan emekli adayı muradına erdi. Mart ayında başvuru yapan EYT'li ise ilk maaşlarını Nisan ayında almaya hazırlanıyor. Hemen ardından en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye, emekli bayram ikramiyesinin ise 2.000 TL'ye çıkarılması memurları ek zam beklentisi içerisine sokmayı başardı. Peki seçim öncesi memura ara zam var mı? Memura 2023 bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte 2023 memur ek zam ve bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Memura 2023 bayram ikramiyesi verilecek mi?

Ramazan ayının içinde olduğumuz şu günlerde en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Emekliler için bayram ikramiyeleri ramazan ayının içerisinde yatacağı ve bu sene içinde ikramiyenin de 2000 TL olarak artış gösterdiği haberinden sonra memurlar kendilerine ikramiye yatıp yapmayacağını ise merak etmeye başladı. Emekliler için bayram ikramiyesi gündemde en baş sırada yer almaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı 5500 TL’den 7500 TL’ye çıktı. Durum böyle olunca da emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi hem ramazan hem de kurban bayramında 2000 TL olarak belirlenip toplam da 4000 TL oldu. Her yıl iki bayram öncesinde yatan bayram ikramiyeleri bu sene de yakından takip edilip büyük bir heyecan ile beklenmeye başlandı. Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin zam haberlerinden sonra memurlara verilecek mi sorusu ortada dolanırken bu konu hakkında ne yazık ki bir açıklama yapıldı. Çünkü bayram ikramiyeleri daha çok emekli vatandaşları kapsamaktadır.

Seçim öncesi ara zam var mı?

Seçim öncesi memur maaşlarına ek zam yapılması şimdilik gündemde bulunmuyor. Memur maaşlarının Temmuz ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre maaş zam oranları belli olacak. Ocak ayında 6,65 ve Şubat ayında enflasyon 3,15 oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonlarının belli olmasıyla memurlara yapılacak oranlar netlik kazanacak.

2023 memur maaşları ne kadar?

2023 yılında memur maaşlarına yapılan %30’luk zam ile birlikte öğretmen, hemşire, polis memuru, mühendis, avukat, vaiz, araştırma görevlisi maaşlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hesaplamalara mesai, çocuk sayısı vb. faktörler dahil edilmemiştir.

Öğretmen 1/4 15 bin 959 lira

Polis memuru 8/1 17 bin 871 lira

Uzman doktor 1/4 24 bin 509 lira

Mühendis 1/4 21 bin 067 lira

Araştırma görevlisi 19 bin 904 lira

Vaiz 1/4 16 bin 578 lira

Avukat 1/4 20 bin 131 lira