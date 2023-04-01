BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  SPOR

Manchester City, Liverpool'a geriden gelip fark attı

Manchester City, Liverpool'a geriden gelip fark attı

Manchester City, Premier Lig’in 29. haftasında evinde karşılaştığı Liverpool’u geriden gelip 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City puanını 64’e yükseltirken, Liverpool 42 puanda kaldı.

Abone ol

Premier Lig’in 29. haftasında Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 17. dakikasında konuk ekip Mohamed Salah’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Julian Alvarez’in 27. dakikada attığı golle mücadelede eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 46. dakikasında Kevin De Bruyne'nin golüyle takımını 2-1 öne geçirdi.

Müsabakanın 53. dakikasında İlkay Gündoğan topu filelerle buluşturarak skoru 3-1'e getirdi. Pep Guardiola’nın öğrencileri, mücadelenin 74. dakikasında da İngiliz futbolcu Jack Grealish’in golüyle bir kez daha öne geçen maviler, skoru 4-1 yaptı.

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmazken, Manchester City bu zorlu mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Manchester bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City, puanını 64’e yükseltti ve ikinci sıradaki bulunuyor. Bu sezonki 9. mağlubiyetini alan Liverpool ise 42 puanda 6. sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda söz verilen 31 milyar TL yatırılmadı! Açıklayın bu isimleri...
Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda söz verilen 31 milyar TL yatırılmadı! Açıklayın bu isimleri...
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, Gedelli Köyü nereye bağlı?
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, Gedelli Köyü nereye bağlı?
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama
MSÜ 2023 sınavı giriş belgesi nasıl olmalı? ÖSYM MSÜ giriş belgesi ekranı sorgulama
MSÜ 2023 sınavı giriş belgesi nasıl olmalı? ÖSYM MSÜ giriş belgesi ekranı sorgulama
Şarkıcı Yudum aslen nereli, kaç yaşında, kiminle evli? Şarkıcı Yudum çocukları
Şarkıcı Yudum aslen nereli, kaç yaşında, kiminle evli? Şarkıcı Yudum çocukları
Trabzonspor-Kayserispor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor-Kayserispor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
2. el otomobilde bayram hareketliliği! Bu fiyatın altında araba alan yanar
2. el otomobilde bayram hareketliliği! Bu fiyatın altında araba alan yanar
Zonguldak'ta eşinin ölümüne sebep olan ağabeyinden şikayetçi olmadı
Zonguldak'ta eşinin ölümüne sebep olan ağabeyinden şikayetçi olmadı
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Pazar gününe dikkat!
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Pazar gününe dikkat!
Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu başladı! Dikkat çeken seçim mesajı
Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu başladı! Dikkat çeken seçim mesajı
Latif Doğan aslen nereli, kaç yaşında Latif Doğan eşi ve çocukları
Latif Doğan aslen nereli, kaç yaşında Latif Doğan eşi ve çocukları
İYİ Parti il binasına isabet eden mermi olayı! Şüpheli hakkında flaş karar işte ilk ifadesi
İYİ Parti il binasına isabet eden mermi olayı! Şüpheli hakkında flaş karar işte ilk ifadesi