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Ahmet Hakan ile İrfan Değirmenci birbirine girdi! Ahmet Hakan'ı o fotoğrafla fena vurdu

Ahmet Hakan ile İrfan Değirmenci birbirine girdi! Ahmet Hakan'ı o fotoğrafla fena vurdu

Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci'nin TİP'ten milletvekili adayı olmasını 'ti'ye aldı. İrfan Değirmenci aynı şekilde cevap verip Ahmet Hakan'ı Aydın Doğan'ın teknesindeki fotoğrafla vurdu.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, TİP'ten milletvekili aday adayı olan Halk TV Ana Haber'in sunucusu İrfan Değirmenci'ye eleştirdi. Değirmenci de parka mont göndermesi yapan Hakan'ı, Aydın Doğan'ın teknesinde çekilen o meşhur fotoğrafla vurdu. 

Ahmet Hakan, Cem Yılmaz'ın stad-up gösterisinde kullandığı bir esprisini kullanarak, yine bir gazeteci olan İrfan Değirmenci'yi ve TİP'ten aday olanları eleştirdi.  İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Bilimkurgu filmlerinde uzay mekiği mürettebatının ille de tayt giymesiyle kafa bulan Cem Yılmaz’ın esprisini hatırlıyorum. Şöyle bir şeydi:
- Taytın var mı?
- Var.
- Giy gel baba.
En son İrfan’ın yeşil parkalı adaylık fotoğrafını görünce... TİP’den aday olmanın bu noktaya vardığını düşündüm:
- Parkan var mı?
- Var.
- O zaman giy parkanı gel, aday ol.

İrfan Değirmenci: Patronun sâkisi Ahmet

Değirmenci, Hürriyet'in Hakan'ın yazısına yönelik haber paylaşımına şu yorumu yaptı: "10 yıllık hâki montumu diline dolamışsın Ahmet Hakan. Senin o montu biliyor olman lazım. Kanal D'den beni kovduğunuzda da üstümde aynı mont vardı. Goygoycu Ahmet, patronun sâkisi Ahmet."

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