AK Parti İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni

AK Parti İzmir İl Kongresi'nde il başkanı seçilen Bilal Saygılı görevini bir önceki il başkanı Kemal Ali Sürekli’den devraldı.

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Geçtiğimiz günlerde Kemal Ali Sürekli’nin milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından yeni göreve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD) eski başkanı Bilal Saygılı atanmıştı.

Devralma töreni ise İzmir il binasında düzenlendi. AK Parti İzmir’in yeni İl Başkanı Bilal Saygılı "AK Parti İzmir il başkanı olarak burada olmanın bana getirdiği onur, bu dünyada hiçbir değerin eşit olamayacağı bir konumdur. Sizlerle olmaktan onur duruyorum. İnşallah burada çok güzel işler yapacağız. " dedi.