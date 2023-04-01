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Trabzonspor, Kayserispor'a mağlup oldu

Trabzonspor, Kayserispor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 27. haftasında gol düellosuna sahne olan mücadelede Trabzonspor, evinde Kayserispor'a 4-3 kaybetti.

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Süper Lig’de 27. hafta maçında Orhan Ak yönetimindeki Trabzonspor ile Çağdaş Atan’ın ekibi Kayserispor, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekip Kayserispor'un 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Maç gollerle başladı

Kayserispor, karşılaşmanın 58. saniyesinde Emrah Başsan ile öne geçti. Trabzonspor, bu gole 3. dakikada Maxi Gomez ile karşılık verdi. Kayserispor, 20. dakikada Mame Thiam ile yeniden öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Gol düellosunu Kayserispor kazandı

Deplasman ekibi Bernard Mensah'ın 48. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 50. dakikada farkı bire indiren golü attı. Bordo-mavililerde Enis Bardhi, 54. dakikada penaltıdan maça denge getirdi.

Kayserispor'da sahneye 64. dakikada Carlos Mane çıktı ve takımının sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmasını sağladı

Trabzonspor, 44 puanda kaldı

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında 3-0 hükmen kazanan Kayserispor, Trabzonspor’u da yenerek 41 puana yükseldi. 2 maç aranın ardından mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise Ümraniyespor’u konuk edecek.

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