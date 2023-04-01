Selçuk Bayraktar ve ailesine atmadıkları bir bu iftira kalmıştı!

Tele1'de konuşan Meriç Köyatası, Bayraktar ailesi ve SİHA’ları hedef aldı. Köyatası, Bayraktar ailesinin katledilen ASELSAN mühendislerinin teknolojilerini çaldığı iftirasını attı.

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Tele1’de İHA ve SİHA’lar hedef alınmaya devam ediliyor. Daha önce Merdan Yanardağ’ın hedef aldığı Bayraktar ailesi ve SİHA’ları bu kez aynı kanalda Meriç Köyatası hedef aldı.

Başkan Erdoğan ve Bayraktar ailesine iftira atan Köyatası, “O SİHA'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayinde veya ASELSAN da, o teknolojiyi üreten, ondan sonra faili meçhul cinayetlere kurban giden mühendislerden neden çaldınız? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimlerine çöküyorlar.” ifadesini kullandı.

Aselsan mühendislerinin sır ölümünde ‘Fetö’ şüphesi

Katledilen ASELSAN mühendislerinin failleri hala bulunamazken şüpheler ise CIA ile bağlantılı FETÖ üzerinde yoğunlaşıyor.

Türkiye’nin kritik kurumu ASELSAN'da hizmet veren mühendislerin şehit edilmesi 2006'da başladı.

Hüseyin Başbilen, Mülsem Ünal, Evrim Yançeken, Halim Ünal, Burhanettin Volkan, Zafer Oluk, Hakan Öksüz Erdem Uğur, Kerem Parıldar gibi mühendisler intihar süsü verilerek şehit edildi.

ASELSAN'da mühendislerin ölümüyle ilgili o dönem soruşturmayı yürüten ve Aksaray Cumhuriyet Savcısı iken FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla tutuklanan eski savcı Murat Demir, ASELSAN soruşturmalarının FETÖ tarafından engellendiğini söyledi.

ASELSAN’ın uzman personelin ve üst düzey yöneticilerin 2008 - 2010 yılında FETÖ tarafından illegal bir şekilde dinlemeye alınması cinayetlerde FETÖ’nün parmağı olduğunu kuvvetlendiriyor.

Bayraktar ailesi de şehit verdi

Köyatası’nın iftira attığı Bayraktar ailesi de kayıp verenler arasında yerini aldı. Merhum Özdemir Bayraktar'ın şirketinde çalışan ve muhasebesine bakan yeğeni Mehmet Mert Bayraktar, Sarıyer'de bulunan evinde eve giren kimliği belirsiz iki şahıs tarafından boğazı kesilerek şehit edildi. Katillerin evden herhangi bir şey almamış olması cinayet için geldiklerini ortaya koydu.

Başarıdan rahatsız olan Abd’li profesör Bayraktar'ı hedef aldı

Kendi alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology’deki (MIT) fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Selçuk Bayraktar’ın başarısından rahatsız oldu. Tegmark, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne Ocak 2022’de verdiği röportajında skandal bir çıkışta bulundu.

Bayraktar TB2’lerin Karabağ Savaşı’ndaki üstün başarısını hazmedemeyen Max Tegmark, “Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Yayınlanan tezleri ve makaleleri var

MIT ve Georgia Institute of Technology’de (Georgia Tech) hocalarıyla birlikte çalışan Selçuk Bayraktar, onlarca tez ve makale yayımladı.