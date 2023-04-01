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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için geri sayım başladı

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için geri sayım başladı

Sivaslıların dört gözle beklediği ve Türkiye'nin "Mega Projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattının açılışı için geri sayım başladı.

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Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan Türkiye'nin dev projesi Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dev projesi hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 250 kilometre/saat hıza uygun inşa edilen Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'yla Ankara ile Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye düşeceğini ve 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminin de 1 saate ineceğini ifade etmişti. "Türkiye'nin mega projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona gelindi. Açılışına günler kalan proje ile Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek.

Türkiye'nin dev projesine sona gelindi

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek.

Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Öztürk ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.

İlk defa yerli ray kullanıldı

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldığına işaret ederek, 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulamasının da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etmişti:

"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yakın zamanda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde çalışmalarımızla ülkemize, ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her projeyle ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacağız. Milletimizle el ele, omuz omuza ilerlemeyi sürdüreceğiz."

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