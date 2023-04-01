Oyuncu Emre Kınay'ın iddialarına cevap: Gündemde kalmak için...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, oyuncu Emre Kınay'ın iddialarına sert tepki gösterdi.

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Oyuncu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün tüm dizi yapımcılarına uyarı gönderdiğini, Ramazan dolayısıyla dizilerde yeme içme sahnelerinin yasaklandığını iddia etti.

Kınay: Bu kadar mı korkuyorsunuz...

Kınay açıklamasında, ''RTÜK, yapımcılara uyarı göndermiş. 1 ay boyunca kahvaltı, yemek, su dahil içmek yasak sahnelerde... Mesela ölmek üzere olan adama müdahale sahnesi çekilecek... Su içiremezsiniz... Yoksa ceza şartı var... 4. Murat döneminden beter! Sesini çıkaran yapımcı da yok oyuncu 'sanatçı?' da yok! Ama herkes 'laik' demokrasiden yana? Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmamıştınız? Yapımcı arkadaşlar? Sesiniz çıkmayacak mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya siz siyasetçiler? Yetmez mi artık?' ifadelerine yer verdi.

Rtük başkanı Şahin'den yalanlama!

Kınay'ın iddialarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yalanlama geldi.

Şahin açıklamasında, ''Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK’ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir.'' ifadelerini kullandı.