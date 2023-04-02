Okan Buruk'tan Lale Orta için flaş sözler: Bize de açıklasın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Lale Orta VAR hakemlerine neyin kırmızı olup olmadığını açıklar. Bize de açıklasınlar." dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maça iyi başladık. İlk yarının büyük kısmını iyi oynadık. Rakibe çıkma şansı vermedik. Ancak hızlı çıkıyorlar. İkinci yarı tempo olarak biraz daha aşağı indik. ". Dönüşlerde zaman zaman rakibin çıkışları oldu"

"Bunlar neden verilmiyor?"

"İlk yarı çok net bir kırmızı var. Konya maçındaki pozisyonu merak ettik, bugün de çok net bir kırmızı var. Yine çağrılmadı. Bunu bir açıklasınlar, aydınlanalım. VAR mı çağırmıyor, hakem mi gitmiyor? Daha önce VAR kayıtları açıklandı. Bu çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Bunlar neden verilmiyor? Çok merak ediyorum. Bunu belki bize açıklarlar. Sayın Lale Orta belki VAR hakemlerine neyin kırmızı olup olmadığını açıklar. Bize de açıklasınlar, biz de öğrenelim. Nereye basarsak kırmızı kart? İki haftada oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi. Kırmızı çıkması için ayakları mı kırılmalı? Bunu çok merak ediyorum. Bir açıklama bekliyorum. Ya da 'Hakemler hata yaptı, 3-4 hafta görev almayacaklar' desinler. Geçen hafta ağzımızı açmadık ama yine aynısı oldu."