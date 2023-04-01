BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  GÜNCEL

Mehmetcikten deprem bölgesinde sahur ikramı

Mehmetcikten deprem bölgesinde sahur ikramı

Deprem bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, her gece sahur yapmak isteyen vatandaşlara kahvaltılık ikram ediyor.

Abone ol

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Mehmetçik deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan çalışmalar hakkında paylaşım yaptı.

Mesajda, “Deprem bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerimiz, her gece Ramazan ayı dolayısıyla sahur yapmak isteyen vatandaşlarımıza kahvaltılık ikram ediyor” ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'yi koalisyon günlerine götürmek, Türkiye'ye kaos getirmek demektir
Türkiye'yi koalisyon günlerine götürmek, Türkiye'ye kaos getirmek demektir
Bakan Nebati, depremzedelerle iftar yaptı
Bakan Nebati, depremzedelerle iftar yaptı
Otomobil göle düştü: 1 ölü
Otomobil göle düştü: 1 ölü
Kılıçdaroğlu'ndan Saadet iftarında seccade açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Saadet iftarında seccade açıklaması
Demiryoluna yüksek gerilim hattı düştü
Demiryoluna yüksek gerilim hattı düştü
Oyuncu Emre Kınay'ın iddialarına cevap: Gündemde kalmak için...
Oyuncu Emre Kınay'ın iddialarına cevap: Gündemde kalmak için...
İran’da 5 büyüklüğünde deprem
İran’da 5 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Şanlıurfa'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden seccadeye ayakkabı ile basan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden seccadeye ayakkabı ile basan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
Selçuk Bayraktar ve ailesine atmadıkları bir bu iftira kalmıştı!
Selçuk Bayraktar ve ailesine atmadıkları bir bu iftira kalmıştı!
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için geri sayım başladı
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için geri sayım başladı
Orhan Ak: Üzgünüm, yeni yönetime hoş geldin hediyesi vermek istemiştik
Orhan Ak: Üzgünüm, yeni yönetime hoş geldin hediyesi vermek istemiştik