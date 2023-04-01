Mehmetcikten deprem bölgesinde sahur ikramı

Deprem bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, her gece sahur yapmak isteyen vatandaşlara kahvaltılık ikram ediyor.Abone ol
6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Mehmetçik deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan çalışmalar hakkında paylaşım yaptı.
Mesajda, “Deprem bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerimiz, her gece Ramazan ayı dolayısıyla sahur yapmak isteyen vatandaşlarımıza kahvaltılık ikram ediyor” ifadeleri kullanıldı.