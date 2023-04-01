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Murat Sancak: Hepiniz gördünüz, hakem eyyamcılık yaptı

Murat Sancak: Hepiniz gördünüz, hakem eyyamcılık yaptı

Galatasaray maçının ardından konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Ne diyeyim, hepiniz gördünüz. Hakem eyyamcılık yaptı" dedi.

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Süper Lig'in 27. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray ve Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın galibiyet gollerini Fredrick Midtsjö ve Nicolo Zaniolo attı.

"Hakem eyyamcılık yaptı"

Maçın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklama yaptı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Sancak'ın sinirli olduğu görüldü.

Sancak, "Ne diyeyim, hepiniz gördünüz. Hakem eyyamcılık yaptı, maçı katletti. Galatasaray’ı tebrik ediyorum iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

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