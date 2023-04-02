Muharrem İnce 'biz bu oyunu bozuyoruz' diyerek seçim planını sosyal medyada paylaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "muhalefetin oylarını bölüyor" eleştirilerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İnce, "Biz seçime girmezsek Erdoğan seçimi ilk turda alacak, tek bir kayığa bindirdiği muhalefeti kolayca batıracak. Biz bu oyunu bozuyoruz." ifadelerini kullandı.

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14 mayıs seçimlerinin en çok konuyulan adaylarında birisi olan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, özellikle CHP'nin hedefinde.

Adaylıktan çekil baskılarına direnen İnce, eleştirilere bir kez daha yanıt verdi ve neden aday olduğunu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan İnce paylaşımına, "Aday olduğum için bana kızan değerli kardeşlerime" notunu düştü.

"Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak"

CHP'den ayrılış sürecini, neden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve önümüzdeki süreçle ilgili açıklamalarda bulunan İnce kendine kızanlara şu ifadelerle seslendi:

"Ben bu adayın da bu stratejinin de ilk turda seçimi kazanacağına inanmıyorum. Millet İttifakının oyu yüzde 50'nin biraz üzerinde, biz seçime girdiğimizde bunun altına düşecek şeklide bir algı yaratıldı. Böyle bir durum yok. Şuna samimiyetle inanıyorum ki biz seçime girmezsek Erdoğan seçimi ilk turda alacak, tek bir kayığa bindirdiği muhalefeti kolayca batıracak. Biz bu oyunu bozuyoruz. Oylarımızın yüzde 1 veya 2 olduğu konusunda sizi ikna ettiler. Hâlbuki biz biliyoruz ki şu anda yüzde 16 ve kampanya sonrası çok daha yukarı çıkacak. Aldığımız oylar da ağırlıklı olarak kararsızlardan ve sandığa gitmekte isteksiz olan seçmenlerden geliyor. Algı manipülasyonun aksine bizim sahnede olmamız gün geçtikçe daha iyi anlaşılacak ki Cumhur İttifakı'nın aleyhinedir. Daha önce de ifade etmiştim, Erdoğan'ın rakibini millet sandıkta belirleyecek, seçmenlerin süreç içerisinde Erdoğan'ı yenebileceğine inandığı kişinin etrafında toplanacağına inanıyorum."

CHP içinde kalmamız için nede çaba sarfedilmemiştir?