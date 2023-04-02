Oyuncu Serhat Özcan milletvekili aday adayı oldu! Partinin genel başkanı duyurdu

Oyuncu Serhat Özcan, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu. Partinin Genel Başkanı Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a teşekkür etti.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın partisinden milletvekili adayı olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a teşekkür etti.

Baş, paylaşımında "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ da TİP'ten aday adayı oldu

Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT'deki dizisinin kadrosundan çıkarıldığı konuşulan oyuncu Mehmet Aslantuğ da geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığına başvurdu. Aslantuğ'un adaylık teklifi kabul ettiğinden dolayı mutlu olduklarını belirten TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİP senin kaptan" dedi.

Serhat Özcan kimdir?

8 Ağustos 1961 tarihinde Sinop da doğmuştur. Tam adı Serhat Süha Özcan'dır. Babası astsubaydır. 4 kardeşi vardır. Gemlik lisesinden 1979 yılında mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Belediye Konservatuarında okurken askere alındı.

Serhat Özcan, tiyatro hayatına 1978 yılında amatör olarak Balıkesir HalkEğitim'in tiyatro kurslarında başladı.

Y.K. Bank Çocuk Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro'su, İstanbul Belediye Konservatuarı derken 1995 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi tiyatrolarında çalıştı. 1995 - 2001 yılları arasında "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide (Berkant (Tribüşon)/Midyat) rolünü canlandırırken; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ,Olgun Şimşek, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Volkan Saraçoğlu, Şebnem Sönmez, Sinan Bengier, Neslihan Yeldan, Özge Özberk, Ayberk Atilla, Caner Alkaya, Pelin Körmükçü, Settar Tanrıöğen, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Ersin Korkut ile birlikte rol aldı.

Cennet Mahallesi'nin Selim'iydi

2004-2007 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Cennet Mahallesi" adlı dizide Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan,Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Buket Dereoğlu, Levent Tülek,Ümit Yesin, Şeyla Halis, Erol Günaydın, Ayten Erman, Selin Altay, Serhan Arslan, Zihni Göktay, Sümer Tilmaç ile birlikte rol aldı. Yayla Sanat Merkezi'nde kendi yazdığı "Sustuklarımı Biriktirdim" adlı tek kişilik komedi oyununu sahneledi. Oyunuyla aynı adı taşıyan bir kitap yazdı. Serhat Özcan, kendisinin yazıp oynadığı tek kişilik gösteri "Son Kişot" adlı oyununu senelerce sahneledi.