Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Netflix'te rekor kırdı! Perihan Mağden yazdı Melisa Sözen oynadı

Netflix'te 24 Mart'ta izleyiciyle buluşan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisi, açılış haftasında platformun en çok izlenen yapımlarından biri oldu. 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisi Netflix'te açılış yaptığı ilk üç günde dünya genelinde en çok izlenen diziler arasına girdi. Başrollerinde Melisa Sözen'in oynadığı dizi, yazar Perihan Mağden'in aynı adlı romanının serbest bir uyarlaması olarak öne çıkıyor. İşte Netflix'te en çok izlenen Türk dizisi olma yolunda dizisiyle ilgili bilmeniz gereken her şey...