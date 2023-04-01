Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Netflix'te rekor kırdı! Perihan Mağden yazdı Melisa Sözen oynadı
Bir Türk dizisi ilk defa Netflix'in dünya genlindeki izlenme listesinde ilk kez 3. sıraya kadar çıktı. Perihan Mağden'in aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin başrolünü Melisa Sözen oynuyor... Biz Kimden Kaçılorduk Anne'nin konusu ne?.. Kimler oynuyor?.. Netflix'te neden bu kadar başarılı oldu?... İşte tüm ayrıntılar...
Netflix'te 24 Mart'ta izleyiciyle buluşan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisi, açılış haftasında platformun en çok izlenen yapımlarından biri oldu. 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisi Netflix'te açılış yaptığı ilk üç günde dünya genelinde en çok izlenen diziler arasına girdi. Başrollerinde Melisa Sözen'in oynadığı dizi, yazar Perihan Mağden'in aynı adlı romanının serbest bir uyarlaması olarak öne çıkıyor. İşte Netflix'te en çok izlenen Türk dizisi olma yolunda dizisiyle ilgili bilmeniz gereken her şey...
Netflix’in, ana dili İngilizce olmayan yapımlar kategorisinde dünyada 3. sıraya yükselen 7 bölümlük
yerli mini dizisi “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne” izleyiciyi “alışılmadık” bir evrene götürüyor. Perihan Mağden’in 2007 yılında yayımlanan aynı isimli romanından uyarlanan yapımın senaryosu Ertan Kurtulan, yönetmenliği ise Umut Aral ve Gökçen Usta’nın ortak imzasını taşıyor.
Dizinin başrollerini ise Melisa Sözen ve Eylür Tumbar paylaşırken onlara Birand Tunca, Kubilay Tunçer,
Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Hakan Boyav, Musa Uzunlar, Hakan Emre Ünal ve Başak
Daşman eşlik ediyorlar.
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin konusu ne?
“Biz Kimden Kaçıyorduk Anne” kontrolcü bir anne ile ona bağımlı hale gelmiş kızının lüks otellerde
yaşadığı “gerçek dışı bir hayat” üzerinden ilerliyor. Kaynağı bilinmeyen bir parayı, otellerde tuttukları
en lüks odaya yerleşerek harcayan bu anne – kız, kaldıkları süre boyunca orayı evleri gibi benimsiyor.