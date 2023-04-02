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James Rodriguez, Türkiye'ye geliyor! Yeni takımını duyurdular

James Rodriguez, Türkiye'ye geliyor! Yeni takımını duyurdular

Kolombiya basını, Olympiakos'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen James Rodriguez'in sezon sonunda Beşiktaş'a imza atacağını duyurdu.

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Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, Kolombiya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. "noticiasrcn televizyonu", Olympiakos'ta forma giyen James Rodriguez'in, Yunan ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini ve sezon sonunda Beşiktaş'a gideceğini ileri sürdü.

Haberde şu ifadelere yer verildi: 

"Olympiakos yönetim kurulu, Beşiktaş'ın James'e ilgisini öğrendikten sonra harekete geçti ve oyuncuya mevcut şartlarla yeni sözleşme sundu. Ancak James, bunu reddetti. Beşiktaş'a gitmeye ikna oldu ve Olympiakos yönetimine yeni sezonda Türkiye'de olacağını bildirdi."

James ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Odağım şu anda Olympiakos... Gelecek sezon ne olacağını bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan basını ise; Kolombiyalı 10 numaraya Galatasaray'ın da ilgisinin olduğunu vurguladı.

Son 3 yılda 3 takım değiştirdi

James Rodriguez kariyerinin son 3 yılını da farklı takımlarda geçirdi. Yıldız oyuncu 2020-21'de Real'den Everton'a geçti. Ertesi sezon (2021-22) 8 milyon euro'ya Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer oldu. Bu sezonun başında da bedelsiz olarak Yunanistan'ın yolunu tuttu. Piyasa değeri 9 milyon euro olan James Rodriguez, bu sezon Yunan ekibinde 21 karşılaşmada 5 gol attı. Kolombiyalı yıldız futbolcunun ismi daha önce sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

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