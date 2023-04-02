BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  DÜNYA

Putin görünce çıldırdı deniyor! Uygunsuz görüntüleri ifşa olan Rus yetkili için şoke eden karar

Putin görünce çıldırdı deniyor! Uygunsuz görüntüleri ifşa olan Rus yetkili için şoke eden karar

Üst düzey bir Rus yetkilinin sosyal medyada paylaşılan uygunsuz görüntülerinde iki kadınla birlikte olduğu görüldü. Rusya skandal olarak nitelendirilen bu görüntülerin ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdırdığı söyleniyor. Putin'in ceza olarak o Rus yetkiliyi cephe hattına göndermeye karar verdiği öne sürüldü.

Abone ol

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın bir süredir devam ederken, Moskova'da üst düzey bir yetkilinin "alem videosu skandalı" patlak verdi. Sosyal medyada paylaşılan videoda ismi açıklanmayan ama üst düzey bir yetkili olduğu tahmin edilen bir adamın iki kadınla uygunsuz görüntüleri yer alıyor.

Videoda kimliği belirlenmeyen adamın amirine, "Lütfen yarın görevime geç gitmeme izin verin, muhtemelen öğlen saatlerinde iş başı yapabileceğim, biraz uyumak istiyorum. Kardeşim lütfen biraz uyuyayım. Yarın biraz geç geleceğim ama yarın toparlarım" dediği duyuluyor.

Kadın: Lütfen izin ver Denis

Yatakta yatan kadınlardan biri de, "Lütfen izin ver Denis" diyor. Kadının Denis diye seslendiği kişiyle ilgili olarak muhalif Rus medya kuruluşları bu videonun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Denis Valeryeviç'e hitaben kaydedildiğini öne sürdü.

Ceza olarak...

Rus medya kuruluşu Baza, bu videonun Kremlin'de rahatsızlık yarattığını aktarırken, "Bu video sebebiyle videoyu çeken kişinin cepheye gönderilmesi gündemde" iddiasını ortaya attı. Videoyu çeken kişinin bir askeri okulda görev aldığı tahmin ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Netflix'te rekor kırdı! Perihan Mağden yazdı Melisa Sözen oynadı
Foto Galeri Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Netflix'te rekor kırdı! Perihan Mağden yazdı Melisa Sözen oynadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kiracı ev sahibi ilişkilerinde yeni dönem başlıyor! Ücret ve ayrıntılar belli oldu
Kiracı ev sahibi ilişkilerinde yeni dönem başlıyor! Ücret ve ayrıntılar belli oldu
Bursa'da 14 yaşındaki kız ve annesinin korkunç sonu! Tedavi görüyordu
Bursa'da 14 yaşındaki kız ve annesinin korkunç sonu! Tedavi görüyordu
Oyuncu Serhat Özcan milletvekili aday adayı oldu! Partinin genel başkanı duyurdu
Oyuncu Serhat Özcan milletvekili aday adayı oldu! Partinin genel başkanı duyurdu
Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
Roman dernekleri 14 mayıs seçimlerinde destek verecekleri ittifakı duyurdu
Roman dernekleri 14 mayıs seçimlerinde destek verecekleri ittifakı duyurdu
Dogu Perinçek'e '100 bin imzayı neden toplayamadı?' soruldu
Dogu Perinçek'e '100 bin imzayı neden toplayamadı?' soruldu
Muharrem İnce 'biz bu oyunu bozuyoruz' diyerek seçim planını sosyal medyada paylaştı
Muharrem İnce 'biz bu oyunu bozuyoruz' diyerek seçim planını sosyal medyada paylaştı
Togg adına sahte internet sitesi kurup vatandaşları dolandırdı
Togg adına sahte internet sitesi kurup vatandaşları dolandırdı
Bakan Çavuşoğlu uyardı: Türkiye'ye kaos getirmek demektir
Bakan Çavuşoğlu uyardı: Türkiye'ye kaos getirmek demektir
Malatya'da gece yarısı deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Malatya'da gece yarısı deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Kastamonu'da 4.2'lik deprem
Kastamonu'da 4.2'lik deprem
Ramazan'ın son günü Karadeniz gazı karaya çıkacak
Ramazan'ın son günü Karadeniz gazı karaya çıkacak