Putin görünce çıldırdı deniyor! Uygunsuz görüntüleri ifşa olan Rus yetkili için şoke eden karar

Üst düzey bir Rus yetkilinin sosyal medyada paylaşılan uygunsuz görüntülerinde iki kadınla birlikte olduğu görüldü. Rusya skandal olarak nitelendirilen bu görüntülerin ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdırdığı söyleniyor. Putin'in ceza olarak o Rus yetkiliyi cephe hattına göndermeye karar verdiği öne sürüldü.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın bir süredir devam ederken, Moskova'da üst düzey bir yetkilinin "alem videosu skandalı" patlak verdi. Sosyal medyada paylaşılan videoda ismi açıklanmayan ama üst düzey bir yetkili olduğu tahmin edilen bir adamın iki kadınla uygunsuz görüntüleri yer alıyor.

Videoda kimliği belirlenmeyen adamın amirine, "Lütfen yarın görevime geç gitmeme izin verin, muhtemelen öğlen saatlerinde iş başı yapabileceğim, biraz uyumak istiyorum. Kardeşim lütfen biraz uyuyayım. Yarın biraz geç geleceğim ama yarın toparlarım" dediği duyuluyor.

Kadın: Lütfen izin ver Denis

Yatakta yatan kadınlardan biri de, "Lütfen izin ver Denis" diyor. Kadının Denis diye seslendiği kişiyle ilgili olarak muhalif Rus medya kuruluşları bu videonun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Denis Valeryeviç'e hitaben kaydedildiğini öne sürdü.

Ceza olarak...

Rus medya kuruluşu Baza, bu videonun Kremlin'de rahatsızlık yarattığını aktarırken, "Bu video sebebiyle videoyu çeken kişinin cepheye gönderilmesi gündemde" iddiasını ortaya attı. Videoyu çeken kişinin bir askeri okulda görev aldığı tahmin ediliyor.