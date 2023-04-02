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Genç çiftçiden zirai dona karşı ilginç önlem: Gazete ve sis bombası kullandı

Genç çiftçiden zirai dona karşı ilginç önlem: Gazete ve sis bombası kullandı

AMASYA'da genç bir çiftçi serasındaki domates fidelerinin zirai dondan etkilenmemesi için ilginç yöntemlere başvurdu. 10 bine yakın fidenin üzerini külah şeklindeki gazete kağıtlarıyla sardıran Efe Fırat Çilli, gece saatlerinde de sis bombasının dumanıyla ürünlerini korumayı başardı.

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Amasya’nın Aksalur köyüne bağlı Çayköy mahallesinde yaşayan 22 yaşındaki Çilli, Meteoroloji’nin yaptığı zirai don uyarısı üzerine ailesine ait serada önlem aldı. Dedesinin daha önce uyguladığı yöntemi tekrar hayata geçirdi. Atık gazete kağıtlarına külah şekli verip tanesini 13 TL’den satın aldıkları fidelerin etrafına sardırdı.

Gece ateşlenen sis bombasının oluşturduğu dumanın etkisiyle de tedbirlerini artırdı.

"Netice güzel, şimdilik zararımız yok"

Bu dönemde etkili olan zirai dondan ürünlerini şimdilik korumayı sağlayan Çilli, “Hem gazete örttüm. Hem de sis bombalarını kullandım. Sabaha kadar seranın içinde duman oluştu. Netice güzel, şimdilik zararımız yok” dedi.

Kış döneminde marul, roka ve tere yetişen serasına şimdi domates dikip ürün verecekleri günü bekleyen genç çiftçi, “Çiftçilik güzel bir şey. Babadan, dededen kalan meslek. Bizde aynı şekilde devam ettiriyoruz. İşini iyi yaparsan, Allah’ta verirse her türlü kazandırır” diye konuştu.

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