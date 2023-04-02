İstanbul dahil 10 gün boyunca sürecek uzman açıkladı! Meteoroloji, 5 günlük hava tahminini paylaştı

Türkiye'de Nisan ayına girilmesiyle hava durumunun nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar çarşamba günü yurdun birçok bölümünde düşecek. Kerem Ökten ise yurdun batısını ilgilendiren bir açıklamada bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir'de 5 gün hava nasıl olacak? İşte detaylar...