İstanbul dahil 10 gün boyunca sürecek uzman açıkladı! Meteoroloji, 5 günlük hava tahminini paylaştı
Nisan ayının ilk günlerinde yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlarken hava uzmanı Kerem Ökten'den yurdun batısıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Türkiye'de Nisan ayına girilmesiyle hava durumunun nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar çarşamba günü yurdun birçok bölümünde düşecek. Kerem Ökten ise yurdun batısını ilgilendiren bir açıklamada bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir'de 5 gün hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Bugünden itibaren ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken başta Marmara bölgesi olmak üzere Karadeniz, Ege ve İç Anadolu da yer yer sağanak yağış görülecek.
Çarşamba günü ise İstanbul ve birçok ilde ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden 18 dereceleri gören hava sıcaklığının 10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.
Çarşamba Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
5 Nisan Çarşamba günü Marmara Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da 17-18 derece arasında görülen hava sıcaklığı ani bir düşüş yaşayarak 10 dereceleri görecek.