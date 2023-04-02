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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Hindistan'da yeniden kullanılabilir uzay aracı başarıyla indi

Hindistan'da yeniden kullanılabilir uzay aracı başarıyla indi

Hindistan'da "Yeniden Kullanılabilir Fırlatma Aracı Bağımsız İniş Misyonu (RLV LEX)" başarıyla test edildi.

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Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi'nden (ISRO) yapılan açıklamaya göre, yeniden kullanılabilir fırlatma aracı, "Chinook" tipi helikopterle havalandı.

Fırlatma aracı, Karnataka eyaletindeki havacılık deneme alanında yerel saatle 07.10'da helikopterden ayrılarak 4,5 kilometre irtifadan inişe geçti.

Entegre Navigasyon, Yönlendirme ve Kontrol Sistemi'ni kullanarak saatte 350 kilometre hızla manevralar yapan fırlatma aracı, bağımsız şekilde 07.40'ta indi.

Böylelikle, uzay aracının bağımsız şekilde inişi başarıyla test edildi.

Test, atmosfere giren uzay aracının inişi için gereken birebir koşullar altında yapıldı.

Diğer yandan, dünyada ilk kez kanatlı fırlatma aracı, 4,5 kilometre irtifaya helikopterle taşındıktan sonra piste bağımsız inmesi için bırakıldı.

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