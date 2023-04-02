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Zonguldak'ta tünel çıkışı kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta tünel çıkışı kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'TA Teoman Duralı 1. Tünel çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Zonguldak'ta sabah 04.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan yolcu hayatını kaybederken sürücü ve diğer yolcu yaralandı.
Kaza, sabah 04.30 sıralarında Zonguldak-Kilimli yolu Teoman Duralı 1. Tünel çıkışında meydana geldi. Bayram Barış S. (22) idaresindeki 67 T 0158 plakalı ticari taksi iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan yolculardan Ahmet Efe Çalık (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Bayram Barış S. ile diğer yolcu Miraç K. (17) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazaya karışan ticari taksi adeta hurdaya döndü. Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

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