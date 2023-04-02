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Gece kulübüne saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gece kulübüne saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti yaralılar var

ABD'nin Oklahoma City şehrindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Oklahoma City'de bulunan bir gece kulübünden dün gece saatlerinde silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, gece kulübünde 3 kişinin cansız bedenini buldu. Silahla yaralanmış 3 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin açıklama yapılmadı.

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