Çifte vatandaşlar Bulgaristan için sandık başında

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'da düzenlenen erken genel seçimler için sandık başına gitti.

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Bulgaristan'da vatandaşlar 2 yıl içerisinde 5. kez sandık başına gitti. Bulgaristan'daki erken genel seçimler için Türkiye'de toplam 24 ilde 162 sandık kuruldu.

Türkiye'de yaşayan ve oy verme hakkına sahip 700 bin çifte vatandaş, sandık başına gitti. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Daha sonra oy kullanma işlemi gerçekleştirdi.