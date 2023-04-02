Termal villada şüpheli ölüm! Arkadaşları buldu

AFYONKARAHİSAR'da 25 yaşındaki bir genç kaldığı termal villanın havuzunda hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Abone ol

İhsaniye ilçesinde arkadaşlarıyla termal villada kalan 25 yaşındaki İ.Ç., isimli genç, havuzda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak genci Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede hayatını kaybeden İ.Ç. (25)'in ölümü şüpheli bulunurken kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden İ.Ç.(25)'nin aynı odada kaldığı M.A (35) ile S.K (25) tarafından hareketsiz olarak havuzda bulunduğu ve hemen acil sağlık ekiplerine bilgi verdikleri öğrenildi.