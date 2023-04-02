BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Termal villada şüpheli ölüm! Arkadaşları buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Termal villada şüpheli ölüm! Arkadaşları buldu

 AFYONKARAHİSAR'da 25 yaşındaki bir genç kaldığı termal villanın havuzunda hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Abone ol

İhsaniye ilçesinde arkadaşlarıyla termal villada kalan 25 yaşındaki İ.Ç., isimli genç, havuzda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak genci Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede hayatını kaybeden İ.Ç. (25)'in ölümü şüpheli bulunurken kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden İ.Ç.(25)'nin aynı odada kaldığı M.A (35) ile S.K (25) tarafından hareketsiz olarak havuzda bulunduğu ve hemen acil sağlık ekiplerine bilgi verdikleri öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
10 ilde eş zamanlı operasyon: 61 şüpheli gözaltında
10 ilde eş zamanlı operasyon: 61 şüpheli gözaltında
Rupert Murdoch, beşinci nişanlısına öyle bir yüzük aldı ki fiyatını duyan inanamadı!
Rupert Murdoch, beşinci nişanlısına öyle bir yüzük aldı ki fiyatını duyan inanamadı!
"HDP'liler kendi çocuklarını dağa götürsün"
"HDP'liler kendi çocuklarını dağa götürsün"
Genç çiftçiden zirai dona karşı ilginç önlem: Gazete ve sis bombası kullandı
Genç çiftçiden zirai dona karşı ilginç önlem: Gazete ve sis bombası kullandı
Yönetici hakeme kafa attı maç tatil edildi!
Yönetici hakeme kafa attı maç tatil edildi!
Çifte vatandaşlar Bulgaristan için sandık başında
Çifte vatandaşlar Bulgaristan için sandık başında
Denizli'de yaya ile şoför arasında 'geçiş üstünlüğü' tartışmasında kan aktı
Denizli'de yaya ile şoför arasında 'geçiş üstünlüğü' tartışmasında kan aktı
Hindistan'da yeniden kullanılabilir uzay aracı başarıyla indi
Hindistan'da yeniden kullanılabilir uzay aracı başarıyla indi
Gece kulübüne saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti yaralılar var
Gece kulübüne saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti yaralılar var
Zonguldak'ta tünel çıkışı kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ta tünel çıkışı kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Tamire getirilen otomobile kaynak yapmak istedi, dükkanı kül oldu
Tamire getirilen otomobile kaynak yapmak istedi, dükkanı kül oldu
Bulgaristan'da halk erken genel seçim için sandık başında son iki yılda beşinci seçim
Bulgaristan'da halk erken genel seçim için sandık başında son iki yılda beşinci seçim