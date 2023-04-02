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BMGK dönem başkanlığı Rusya'ya geçti Ukrayna 'en kötü 1 Nisan şakası' dedi

BMGK dönem başkanlığı Rusya'ya geçti Ukrayna 'en kötü 1 Nisan şakası' dedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığı 1 Nisan'dan itibaren Rusya'ya geçti. Kiev'in, üye ülkeleri "Bu adımı durdurmaya" yönelik çağrısı ise yanıtsız kaldı.

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15 üyeli BMGK'nın her üyesi, aylık olarak konseyin başkanlığını yürütüyor. Başkanlık sırası alfabetik olarak belirleniyor.

Rusya'nın son BMGK başkanlığı, 2022 yılının Şubat ayında, Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının başladığı döneme denk gelmişti.

BMGK başkanlığının Rusya tarafından devralınması, ilk kez devlet başkanı hakkında uluslararası bir mahkeme tarafından 'tutuklama emri' çıkarılan bir ülkenin BMGK başkanı olması anlamına geliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICC), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 17 Mart'ta tutuklama emri çıkarmıştı. ICC ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) birinin liderine yönelik tutuklama emri çıkardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın başkanlığını "En kötü 1 Nisan şakası" olarak niteledi.

Kuleba, "Bu durum, uluslararası güvenlik yapısının işleyişinde bir şeylerin yanlış gittiğinin en net göstergesi" ifadelerini kullandı.

Bir diğer açıklamasında Kuleba, Rusya'nın BMGK başkanlığını "Uluslararası toplumun yüzüne atılmış bir tokat" olarak niteledi.
ABD ise Ukrayna'nın itirazlarına rağmen, konseyin daimi üyesi olan Rusya'nın başkanlığını engelleyemeyeceğini kaydetti.

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